Омск, 30 апреля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Омске 29 апреля состоялась репетиция построения войск ко Дню Победы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Омской области, репетиция прошла на территории Омского кадетского военного корпуса.

Правительство Омской области Репетиция парада Победы в Омске

В слаживании парадных расчётов приняли участие парадные расчёты войск Омского территориального гарнизона.

«В «коробки» собрались офицеры и солдаты 242-го Учебного центра ВДВ, Омского автобронетанкового инженерного института, сотрудники УФСИН России по Омской области, Главного управления МЧС по Омской области, курсанты академии МВД России, казаки Сибирского казачьего войска, кадеты Омского военного корпуса и студенты Института водного транспорта, юнармейцы», — отметили в правительстве.

По словам первого заместителя министра региональной безопасности Геннадия Привалова, в этом году впервые в параде примет участие расчёт Военного учебного центра Омского государственного технического университета. Добавим, что генеральная репетиция парада состоится 5 мая на Соборной площади.