Донецк, 30 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки, с 08:00 29 апреля до 08:00 30 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 586 человек, включая 72 ребенка. Об этом 30 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Всего за период с 5 марта по 08:00 30 апреля в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 25 936 человек.

В ведомстве сформированы списки эвакуированного населения.