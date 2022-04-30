Москва, 30 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. 11-я Русская Музыкальная Премия телеканала RU. TV впервые пройдёт без украинских музыкантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе телеканала 29 апреля.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Выступление на Русской Музыкальной Премии RU. TV

Так, в итоговый список номинантов на предстоящую премию не попал ни один артист из Украины, который участвовал в аналогичном мероприятии в прошлые годы. Поводом для подобного решения стала публичная критика РФ и её граждан со стороны украинских знаменитостей.

Напомним, что 11-я Русская Музыкальная Премия RU. TV состоится 28 мая 2022 года. Местом проведения мероприятия станет московский Crocus City Hall.