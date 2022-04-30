Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Президент США Джо Байден «невменяем» и потому должен покинуть занимаемый им пост. Такое мнение 29 апреля высказал ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кто-нибудь вспомнит про 25-ю поправку (к Конституции США)? Так продолжаться не может. Мы на самой грани ядерного конфликта — со страной, которая угрожает применить против нас ядерное оружие. И мы рассчитываем на то, что у этого человека есть навыки мелкой моторики, необходимые, чтобы не дать нам всем погибнуть», — сказал он в эфире телеканала.

При этом телеведущий указал на то, что американские власти продолжают поставки вооружения и выделение миллиардов долларов киевскому режиму в тот момент, когда экономика и оборонка США пребывают в кризисе.

Отметим, 25-я поправка к Конституции США даёт возможность отстранить президента от должности в случае признания его недееспособности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американские власти изучают возможность отмены ряда визовых требований для квалифицированных специалистов из России для упрощения их переезда США и ослабления этим высокотехнологичного российского потенциала.