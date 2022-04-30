Донецк, 30 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 30 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:20 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ДНР за 73 дня эскалации погибли 94 мирных жителя, 422 — ранены.