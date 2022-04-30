Горно-Алтайск, , 09:42 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство мужчины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в совершении преступления обвиняют 50-летнего жителя Турочакского района.

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По данным следствия, в ночь на 24 февраля обвиняемый распивал спиртное в гостях у знакомого и его подруги в Горно-Алтайске. Охмелев, он начал приставать к женщине, на что хозяин дома потребовал от гостя остановиться. В ходе возникшего конфликта обвиняемый несколько раз ударил ножом потерпевшего.

«Женщина, пытаясь помочь потерпевшему, схватила кочергу, которой несколько раз ударила злоумышленника, выбив из его рук нож, после чего тот сразу же скрылся с места происшествия», — отметили в ведомстве.

Мужчину госпитализировали в республиканскую больницу, благодаря чему он остался жив. Тем временем, злоумышленник был задержан по горячим следам. В настоящее время он находится под стражей до принятия судом решения.