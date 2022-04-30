Донецк, , 09:40 — REGNUM В ДНР за 73 дня эскалации погибли 94 мирных жителя, 422 — ранены. Об этом 30 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:00 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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