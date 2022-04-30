Снежное, ДНР, 30 апреля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Выпущенная киевскими боевиками ракета «Точка-У» была перехвачена средствами противовоздушной обороны (ПВО) над городом Снежное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

VoidWanderer «Точка-У»

«Над Снежным средства ПВО перехватили ракету ТРК «Точка-У». Обломки ракеты упали в микрорайон Черемушки, повреждения получили транспорт, инфраструктура и множество домов», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в результате обстрела города украинскими нацистами получили повреждения 24 объекта, включая 15 домов частного сектора, и добавляется, что из-за этого же 200 абонентов остались без электроснабжения и 156 – без газа, а также было повреждено 40 автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм.