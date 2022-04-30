Москва, 30 апреля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Российский актёр Артур Смольянинов раскритиковал творчество певицы Полины Гагарины. Об этом 29 апреля сообщил портал «Культуромания».

Василий Иванов ИА REGNUM Полина Гагарина

«Мне не нравится чисто стилистически, как она поет. Я никогда не был поклонником ее таланта, если он есть», — заявил актёр. К слову, Смольянинов также негативно оценил недавнюю кавер-версию песни «Кукушка» группы «Кино» в исполнении Гагариной.

Ранее Полина Гагарина сообщила о новом романе. По словам артистки, впервые после развода её «сердце занято».