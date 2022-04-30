Томск, , 09:33 — REGNUM В Томской области с начала сезона 147 человек пострадали от нападений клещей, в том числе 47 детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Клещ

У одного человека подтвердилось заболевание клещевым энцефалитом.

В связи с этим врачи настоятельно рекомендовали местным жителям при выездах на природу в майские праздники быть осторожными и обрабатывать одежду специальными антиклещевыми препаратами.

«В случае присасывания клеща необходимо сразу же обращаться в медицинское учреждение», — отметили в администрации.

Читайте также: Три человека заболели сибирским клещевым тифом на Алтае