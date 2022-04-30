Донецк, 30 апреля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм. Об этом 30 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:00 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что менее чем за час ВСУ четырежды обстреляли территорию ДНР.