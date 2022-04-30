Москва, 30 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев запустили роботизированный манипулятор ERA на внешней стороне модуля Международной космической станции «Наука» в ходе выхода в открытый космос. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Фото космонавта Роскосмоса Олега Новицкого roscosmos.ru Многоцелевой лабораторный модуль «Наука»

Российские космонавты провели за бортом орбитальной станции 7 часов 43 минут. Они вернулись на станцию 29 апреля в 01:41 мск.

В ходе работ за бортом МКС Артемьев и Матвеев подготовили к работе концевые эффекторы роботизированного манипулятора ERA. Оставшийся на станции космонавт Сергей Корсаков с помощью внутреннего пульта управления впервые запустил манипулятор ERA.

Манипулятор ERA создан Европейским космическим агентством в рамках сотрудничества с Роскосмосом по проекту МКС. Он установлен на внешней стороне российского модуля «Наука», состыкованного с орбитальной станцией в июле 2021 года. ERA будет использоваться космонавтами при работах в открытом космосе.