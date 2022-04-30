Москва, , 09:26 — REGNUM Специальная военная операция Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины закончится, когда будут достигнуты поставленные для нее цели. Об этом 29 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

Сергей Лавров Mid.ru

«Она будет завершена, как только цели <…> будут реализованы и достигнуты», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности окончания спецоперации ВС России на Украине к 9 Мая.

При этом глава МИД РФ указал, что переговоры с Киевом да данный момент застопорились и одной из причин этого является непоследовательность украинской стороны, так как в противном случае конфликт мог бы разрешиться очень давно.

«Если бы они были честными переговорщиками, если бы они были привержены тому, с чем они шаг за шагом соглашались, мы могли бы значительно продвинуться в этих переговорах», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для киевского режима от предоставляющих их стран должны базироваться на предоставлении ими своих военных Киеву в кратчайшие сроки.