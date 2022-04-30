Берлин, 30 апреля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Немецкая группа Rammstein поделилась новой пластинкой под названием Zeit. Выход проекта состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 29 апреля.

NME Группа Rammstein

Опубликованный релиз включил в себя 11 композиций, а две из них были заранее удостоены собственных видеоклипов. В текстах песен, вошедших в новый альбом, музыканты высмеивают востребованность пластической хирургии, обсуждают преодоление страха и тесную связь между влюблёнными людьми.

Ранее солист Rammstein Тилль Линдеманн отменил выступления в России из-за спецоперации на территории Украины. К слову, новая пластинка Zeit пока что официально не появилась ни на одном российском музыкальном стриминге.