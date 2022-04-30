Донецк, , 09:24 — REGNUM Сотрудники военных следственных органов СК РФ продолжают планомерно и методично работать над закреплением следов многочисленных преступлений, совершенных представителями ВСУ в отношении мирного населения города Волноваха Донецкой Народной Республики.

Следственный комитет Sledcom.ru

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Только за последние несколько дней в рамках расследования уголовных дел, находящихся в их производстве, осмотрены подбитая украинская военная техника, здание волновахской общеобразовательной школы №7, десятки разрушенных жилых домов.

Кроме того, военные следователи допросили сотни мирных граждан, не принимавших участия в боевых действиях, но подвергшихся со стороны ВСУ многочисленным обстрелам с использованием минометов и артиллерии.

Одновременно с этим проводятся иные следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению расследуемых преступлений.

Предварительное следствие по уголовным делам продолжается.