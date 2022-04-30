Красноярск, 30 апреля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Правоохранители задержали третьего фигуранта по делу об изнасиловании и убийстве 41-летней жительницы Красноярска. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления по краю, преступление произошло летом 2021 года.

ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии На месте преступления

По данным следствия, 23 июля потерпевшая гостила у своей подруги, после чего поехала на такси в кафе. Там она познакомилась с тремя молодыми людьми, которые посадили её в автомобиль, вывезли на территорию Берёзовского района, где изнасиловали и убили.

«С целью сокрытия следов совершенного преступления злоумышленники выкопали яму и сокрыли в ней тело женщины, присыпав землей. С заявлением о безвестном исчезновении женщины в правоохранительные органы обратились ее родственники», — отметили в ведомстве.

Тело убитой было найдено 1 августа в лесу. В рамках расследования криминалисты установили, что к преступления причастны три человека. Один из них, 29-летний красноярец был задержан непосредственно после убийства. Остальных объявили в федеральный розыск.

В декабре 2021 года в Воронеже задержали второго соучастника преступления — 20-летнего горожанина. Третий фигурант — 34-летний житель Воронежа был задержан 28 апреля 2022 года и этапирован в Красноярск. Им предъявлено обвинение по пяти статьям, в том числе разбой, групповое изнасилование и убийство по предварительному сговору. Все фигуранты заключены под стражу.