Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Перевод выплат по двум выпускам суверенных евробондов России, осуществленный в валюте за счет внутренних резервов, разрешит платежному агенту американский минфин. Об этом 29 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства США.

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Отмечается, что вынуждение российской стороны использовать внутренние источники для выплат в валюте т сокращении за счет этого ее финансовых ресурсов было главной целью американских ограничений.

При этом ранее Минфин РФ сообщил обо осуществлении выплат по евробондам «Россия-2022» и «Россия-2042» в валюте выпуска — долларах, доведенных до платежного агента — лондонского офиса Citibank.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки обвинила президента России Владимира Путина в рекордной инфляции в США.