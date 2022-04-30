Вашингтон, 30 апреля 2022, 09:14 — REGNUM Перевод выплат по двум выпускам суверенных евробондов России, осуществленный в валюте за счет внутренних резервов, разрешит платежному агенту американский минфин. Об этом 29 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства США.
Отмечается, что вынуждение российской стороны использовать внутренние источники для выплат в валюте т сокращении за счет этого ее финансовых ресурсов было главной целью американских ограничений.
При этом ранее Минфин РФ сообщил обо осуществлении выплат по евробондам «Россия-2022» и «Россия-2042» в валюте выпуска — долларах, доведенных до платежного агента — лондонского офиса Citibank.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки обвинила президента России Владимира Путина в рекордной инфляции в США.