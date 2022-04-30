Вашингтон, 30 апреля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Перевод выплат по двум выпускам суверенных евробондов России, осуществленный в валюте за счет внутренних резервов, разрешит платежному агенту американский минфин. Об этом 29 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства США.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Отмечается, что вынуждение российской стороны использовать внутренние источники для выплат в валюте и сокращение за счет этого ее финансовых ресурсов были главной целью американских ограничений.

При этом ранее Минфин РФ сообщил об осуществлении выплат по евробондам «Россия-2022» и «Россия-2042» в валюте выпуска — долларах, доведенных до платежного агента — лондонского офиса Citibank.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки обвинила президента России Владимира Путина в рекордной инфляции в США.