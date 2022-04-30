Донецк, , 09:13 — REGNUM Пользователи соцсетей по ошибке приняли Наталью Савину, которая покинула территорию «Азовстали» в Мариуполе, за известную снайпершу Елену Белозерскую из Киева.

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Несмотря на внешнее сходство, распространившаяся информация о снайперше оказалась фейком.

Кроме того, Савина ранее высказывалась в соцсетях в поддержку РФ, а также состояла в российских группах и призывала помочь беженцам.

Савина, ее супруг и ребенок сумели выйти с территории, где укрываются боевики группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Михаил и Наталья Савины являются сотрудниками предприятия. В бункере они провели вместе с маленькой дочерью почти 2 месяца.