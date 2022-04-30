Москва, , 09:12 — REGNUM Практики запретов обсуждения с курсантами-участниками сборов, проводимых в парке «Патриот», каких-либо тем в учебном-методическом центре «Авангард» не существует. Об этом ИА REGNUM сообщили в Управлении по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью Департамента образования и науки города Москвы, в ответ на запрос о жалобах относительно нежелания в военно-патриотическом лагере говорить на тему специальной военной операции РФ на Украине.

Парк «Патриот» в Алабино (Московская область) © ИА REGNUM

«Как в рамках гражданско-патриотического модуля, так и в рамках специальных мероприятий, курсанты имеют возможность обсудить любую интересующую их тему, при этом старшеклассники периодически затрагивают вопросы, связанные с проведением спецоперации на Украине. Как педагоги, так и гости центра на встречах с детьми всегда открыто и доступно излагают свою позицию по данной тематике», — заверили в Депобразования Москвы.

«Занятия со старшеклассниками ведутся на основе учебных программ, утвержденных Министерством образования Московской области и Департаментом образования и науки Правительства Москвы. В соответствии с данными программами курсанты получают знания по военно-прикладным специальностям. В курсе по начальной военной подготовке предусмотрен гражданско-патриотический образовательный модуль, в программу которого входят лекции о политическом устройстве страны, природе военных конфликтов, экономических моделях различных стран. Курсанты изучают стратегии «гибридных войн», анализируют концепции «мягкой силы» и «факторы силы» в международных отношениях, получают знания о профессиях будущего, изучают структуру органов государственной власти, права и обязанности граждан, включая воинскую обязанность. Для курсантов регулярно проводятся встречи с военнослужащими и ветеранами Вооруженных сил — Героями России, космонавтами, депутатами Государственной думы, выдающимися спортсменами, популярными артистами. В рамках проекта «Раскадровка» демонстрируются фильмы патриотического содержания. Так, например, «Авангард» стал одной из первых площадок в стране, где был показан художественной фильм «Небо» о контртеррористической военной операции РФ в Сирии. В конце апреля состоялся предпремьерный показ полнометражного анимационного фильма «Суворов. Великое путешествие», снятый при поддержке Министерства обороны РФ», — также говорится в ответе на запрос ИА REGNUM.

Отметим, что запрос был направлен в связи с обращением в редакцию агентства законного представителя участника сборов, проходивших 10–15 апреля в военно-патриотическом лагере «Авангард» на территории парка «Патриот». Он жаловался, что за пять дней старшеклассникам ничего не сказали о специальной военной операции РФ на Украине, а вожатые назвали эту тему табу.