Татьяна Иващенко, 30 апреля 2022, 10:09 — REGNUM В соцсетях пользователи активно обсуждают информацию об очередной «перемоге» (победе — прим. ИА REGNUM) Украины в войне… с памятниками.
29 апреля стало известно, что в украинской Виннице демонтировали памятник писателю Максиму Горькому. Власти Винницы ранее назвали Горького «слугой сталинского режима».
Читайте также: В украинской Виннице решили снести памятник писателю Горькому
Снос очередного советского памятника на Украине вызвал всплеск обсуждений в соцсетях.
«Побеждают — кого могут…» — комментирует Владимир В. — подписчик группы в телеграм-канале, посвящённой спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
«Горький!!! Горький при чём тут?» — недоумевает пользователь с ником Give up. «Горький-то при чём?» — тоже не понимает Ильгиз Б.
«Что и требовалось доказать», — иронизирует Фунджи.
«Перемога получается», — оставил саркастический комментарий Антон Р.
«Осталось совсем чуть-чуть. Украинцы, давайте, как нацисты, книги начинайте жечь… И Зеленского фюрером назначьте официально, и ок всё будет 100%», — сравнил современную Украину с нацистской Германией Иосиф С.
«Горький тоже в немилость попал», — отметил Евгений С.
«В своём репертуаре», — отреагировал на новость о демонтаже памятника Гаджи Г.
«Памятник «перемогли»! Культура не для них, место для факельных шествий и публичных казней освобождают. Вперёд, в Средневековье!» — возмущена Ольга.
«Теперь нужно все свои русские фамилии переделать на английские, вот это будет ход…» — шутит VladiMur.
«А Пушкина за что?» — напоминает De Z.
Читайте также: «Воюют с пленными, памятниками и стариками» — соцсети о действиях Украины
«Ммм, так надо тогда метро киевское закрыть. Большевики строили «проклятые», — иронизирует Сергей.
«Перемога во всей красе. Ну ничего, скоро его вернут на место», — убеждена пользователь с ником «Булочка».
«Сносить памятники — это всё, на что они способны», — подытожила Екатерина.