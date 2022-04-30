Киев, , 09:06 — REGNUM Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для киевского режима от предоставляющих их стран должны базироваться на предоставлении ими своих военных Киеву в кратчайшие сроки. Он заявил об этом 30 апреля в интервью польским СМИ, запись которого была опубликована в пятницу в его Telegram-канале.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я точно знаю, что нам нужны гарантии безопасности, и я точно знаю, что нам нужно, и мы хотим попросить именно то, что нам нужно <…>. Самое главное — это люди и сроки, сроки и люди, как бы это цинично не звучало. Считаю, что для нас, наши гарантии безопасности должны быть в формуле «люди — часы», — сказал он.

Также Зеленский указал, что, по его мнению, такие же системы должны быть в разных частях Европы и сравнил их с телефонным номером 911 для оказания экстренной помощи. В то же время, он отметил, что такое решение не будет являться противовесом НАТО, так как это «параллельные вещи», которые, как он считает, нельзя сравнивать с альянсом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что немецкие власти изучают вопрос отправки Украине самоходных гаубиц.