Заречный, Свердловская область, , 09:06 — REGNUM В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих человек в результате пожара. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Уголовное дело 63.мвд.рф

Его завели по факту причинения троим гражданам смерти по неосторожности. В рамках расследования предстоит установить все обстоятельства трагедии.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что одна семья гостила у другой, и в этот момент произошёл пожар. Поздно вечером все легли спать.

Как сообщало ИА REGNUM, в пожаре в селе Мезенском погибли двое детей и взрослый. Ещё пять человек получили ожоги.

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