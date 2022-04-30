Заречный, Свердловская область, 30 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих человек в результате пожара. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

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Его завели по факту причинения троим гражданам смерти по неосторожности. В рамках расследования предстоит установить все обстоятельства трагедии.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что одна семья гостила у другой, и в этот момент произошёл пожар. Поздно вечером все легли спать.

Как сообщало ИА REGNUM, в пожаре в селе Мезенском погибли двое детей и взрослый. Ещё пять человек получили ожоги.