На Урале завели уголовное дело из-за гибели людей в пожаре
Заречный, Свердловская область, 30 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих человек в результате пожара. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
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Уголовное дело
Его завели по факту причинения троим гражданам смерти по неосторожности. В рамках расследования предстоит установить все обстоятельства трагедии.
Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что одна семья гостила у другой, и в этот момент произошёл пожар. Поздно вечером все легли спать.
Как сообщало ИА REGNUM, в пожаре в селе Мезенском погибли двое детей и взрослый. Ещё пять человек получили ожоги.