Тюмень, 30 апреля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Тюменской области в майские праздники температура воздуха по ночам будет минусовой. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Цветы в снегу

С 30 по 2 мая по ночам температура воздуха будет достигать — 3°C. Самым тёплым днём станет 30 апреля с + 9…+ 14°C. На 1 и 2 мая синоптики обещают дневные температуры + 7…+ 12°C.

Причём 1 и 2 мая в тюменской области вероятен дождь с мокрым снегом и с ветром до 15 м/с.