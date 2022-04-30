Тула, , 09:03 — REGNUM Автозавод бренда Haval китайской компании Great Wall Motor под Тулой приостанавливает работу с 30 апреля по 15 мая 2022 года. Об этом представители ООО «Хавейл Мотор Рус» сообщили агентству «Интерфакс».

Завод Haval Haval.ru

Приостановка завода необходима для проведения технического обслуживания оборудования. В компании подчеркнули, что операция носит плановый характер и проводится ежегодно. Планируется, что сборка автомобилей будет возобновлена 16 мая.

Завод бренда Haval в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области стал для китайской компании первым зарубежным предприятием полного цикла. Этот завод выпускает кроссоверы F7, F7x, Dargo, Jolion и внедорожник H9.

Техническое открытие завода Haval в Тульской области состоялось в мае 2022 года. В начале 2022 года сообщалось, что завод вышел на проектную мощность в 80 тыс. автомобилей в год.

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