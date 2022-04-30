Усть-Абаканский район, Хакасия, , 09:03 — REGNUM В Усть-Абаканском районе Хакасии возбуждено уголовное дело по факту гибели семилетнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, тело мальчика было найдено 29 апреля в септике около дома.

Открытый люк

По данным следствия, вечером ребёнок отпросился погулять. Через некоторое время родители забеспокоились из-за того, что сын долго не возвращается и начали его искать.

«Тело мальчика обнаружили его родители в приоткрытом септике около дома соседей. Ребёнка доставили в Усть-Абаканскую районную больницу, спасти мальчика не удалось», — отметили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности». Сотрудники СК в связи с этим в очередной раз призвали взрослых быть бдительнее и не оставлять без присмотра детей.