Астана, 30 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Казахстан с рабочим визитом 3 мая прибудет министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

Gov.uk Петер Сийярто

пресс-служба МИД Казахстана «3 мая 2022 года состоится рабочий визит министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в город Нур-Султан».

По информации ведомства, по итогам визита и переговоров Сийярто с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, ожидаются заявления сторон для прессы.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества. Также обсуждались вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ.

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