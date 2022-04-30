Омск, 30 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. С 29 апреля началось предоставление жилья детям-сиротам в муниципальных районах Омской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

«В апреле–мае новоселье смогут отметить бывшие воспитанники детских домов из Полтавского, Горьковского, Муромцевского, Нижнеомского районов и Омска», — говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время формируется график предоставления жилья на май и начало июня ещё в пяти районах. Всего с начала года власти заключили контракты на покупку 65 жилых помещений для сирот. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено 138,7 млн рублей.