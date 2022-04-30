Пхеньян, , 08:53 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военных быть готовыми «к превентивным действиям для сдерживания ядерной угрозы». Об этом 30 апреля передает ЦТАК.

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

На встрече с командным составом армии КНДР Ким Чен Ын призвал военных быть готовыми «превентивно подавить все попытки и угрожающие действия, включая ядерные угрозы».

Он добавил, что «подавляющая военная мощь может гарантировать безопасность» страны.

КНДР планирует провести первые с 2017 г. ядерные испытания. Подготовка «идет полным ходом», а испытания могут пройти с мая по сентябрь 2022 года, отмечает издание.