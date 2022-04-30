Пхеньян, 30 апреля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военных быть готовыми «к превентивным действиям для сдерживания ядерной угрозы». Об этом 30 апреля передает ЦТАК.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

На встрече с командным составом армии КНДР Ким Чен Ын призвал военных быть готовыми «превентивно подавить все попытки и угрожающие действия, включая ядерные угрозы».

Он добавил, что «подавляющая военная мощь может гарантировать безопасность» страны.

КНДР планирует провести первые с 2017 г. ядерные испытания. Подготовка «идет полным ходом», а испытания могут пройти с мая по сентябрь 2022 года, отмечает издание.