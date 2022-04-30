Горно-Алтайск, 30 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске (+6), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз также подтвердился у жителей Майминского, Чойского, Кош-Агачского и других районов. Таким образом, общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 138.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчётные сутки – 1, за весь период – 660, в том числе 612 – от COVID-19, 48 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 80, за весь период – 31 799», — добавили в оперштабе.