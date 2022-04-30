Донецк, , 08:42 — REGNUM Число жертв обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка возросло до шести человек: один человек погиб, 5 — ранены. Об этом 30 апреля сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 6 снарядов калибра 122 мм.

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