Кутаиси, Грузия, 1 мая, 2022, 02:34 — ИА Регнум. Матч чемпионата Грузии по футболу был прерван из-за возникших беспорядков, сообщает 29 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Armando Sobrino Футбольный мяч

В Кутаиси на стадионе имени Рамаза Шенгелии местное «Торпедо» принимало динамовцев из Тбилиси. В дополнительное время при счёте 2:1 в пользу «Динамо» болельщики на трибунах подняли громкий шум, а затем стали забрасывать футболистов различными предметами. Между футболистами возникла потасовка, чем воспользовались болельщики, массово выбежав на поле. В связи с этим судья вынужден был прервать матч.