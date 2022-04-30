Ростов-на-Дону, , 08:39 — REGNUM В Ростовской области создан центр кооперации и импортозамещения, который обеспечит взаимодействие потребителей и производителей, поставщиков и разработчиков импортозамещающей продукции. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Александр Скрябин.

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«Сейчас возникла необходимость в региональной площадке по импортозамещению, чтобы оперативно решать вопросы поддержки бизнеса региона. На Дону мощные исследовательские центры, институты поддержки бизнеса, и чтобы всё в синергии заработало, такая площадка нужна», — отметил он.

К работе центра привлечено научное сообщество. Во встречах будут принимать участие все отраслевые министерства и институты поддержки бизнеса Ростовской области. Обсуждать текущую ситуацию и перспективы развития экономики в условиях санкций участники центра кооперации будут еженедельно.

ИА REGNUM сообщало, что в марте в Ростовской области был принят пакет первоочередных мер по поддержке донской экономики в условиях санкций. Затем донские власти вместе с крупнейшими компаниями выработали сценарную политику импортозамещения в условиях внешнего санкционного давления, которая включает пять направлений.

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