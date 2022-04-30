Хабаровск, , 08:39 — REGNUM В Хабаровске 30 апреля состоялась первая совместная тренировка пеших колонн парадного расчёта и техники Восточного военного округа (ВВО), которые примут участие в параде, посвящённом 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Военный парад в Хабаровске Пресс-служба правительства Хабаровского края

В составе колонны легендарной техники времён Великой Отечественной войны по улицам Хабаровска прошли танки Т-34 и ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 «Зверобой» и реактивные миномёты БМ-13 «Катюша».

пресс-служба ВВО «Также по главной площади Хабаровска в составе механизированной колонны современных образцов вооружения, военной и специальной техники прошли: танки Т-80 и Т-80БВМ, артиллерийские установки МСТА-С, зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1», «Тор», С-400, С-300, пусковые установки «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», ЗРПК «Панцирь-С», бронетранспортёры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2М, двухзвенные гусеничные снегоболотоходы «Алеут», а также комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Москва» и «Инфауна».

Отмечается, что в главном военном параде в Хабаровске всего примет участие более 110 образцов вооружения, военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках мероприятий по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в акватории Санкт-Петербурга пройдёт акция «Бессмертная флотилия».

Читайте ранее в этом сюжете: В День Победы по акватории Петербурга пройдёт «Бессмертная флотилия»