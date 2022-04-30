В Хабаровске состоялась первая совместная тренировка парада Победы
Хабаровск, 30 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Хабаровске 30 апреля состоялась первая совместная тренировка пеших колонн парадного расчёта и техники Восточного военного округа (ВВО), которые примут участие в параде, посвящённом 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.
В составе колонны легендарной техники времён Великой Отечественной войны по улицам Хабаровска прошли танки Т-34 и ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 «Зверобой» и реактивные миномёты БМ-13 «Катюша».
Отмечается, что в главном военном параде в Хабаровске всего примет участие более 110 образцов вооружения, военной и специальной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, в рамках мероприятий по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в акватории Санкт-Петербурга пройдёт акция «Бессмертная флотилия».