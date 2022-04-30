Иркутск, , 08:36 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 30 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8613 человек, причём трое из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 291 739 (+120 за сутки). Наметился рост. Госпитализирован 441 (+6 за сутки). В то же время выздоровели 286 550 пациентов (+156 за сутки).

Ещё 676 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+3 за сутки).

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