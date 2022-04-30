Донецк, 30 апреля 2022, 08:36 — REGNUM Над Снежным в ДНР средства ПВО перехватили ракету ТРК «Точка-У». Об этом 20 апреля сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
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«Обломки ракеты упали в мкр-н Черёмушки, повреждения получили транспорт, инфраструктура и множество домов», — отмечается в сообщении.
Подробности уточняются.
ТРК «Точка-У» — советский тактико-ракетный комплекс, способный наносить удары на расстоянии до 70 км. Комплекс способен запускать ракеты с боевой частью обычного, ядерного и химического снаряжения.