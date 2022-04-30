Ниамей, 30 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Правительство Нигера дало разрешение на введение британской вакцины от малярии детям в возрасте до 5 лет, передает Africa News.

Feed My Starving Children (FMSC) В Африке

«В ближайшие месяцы вакцина поступит в Нигер», — отметил министр здравоохранения страны Илиассу Майнассара.

По словам координатора нацпрограммы борьбы с малярией в Нигере доктора Джермакойе Хадизы Джакоу, вакцина дает «возможность снизить смертность и заболеваемость» у детей в возрасте до 5 лет, на долю которых приходится более 50% случаев и 60% смертей», пишет ИА Красная Весна.

В 2019 г. Кения, Гана, Малави начали внедрять вакцину в отдельных районах старны. По данным ВОЗ, более 1 млн детей получили вакцину в этих странах.

Около 90% случаев заболевания малярией в мире приходится на Африку, где умирает 260 тыс. детей ежегодно.