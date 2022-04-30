Екатеринбург, 30 апреля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Музыкант и один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов поддерживает мнение телеведущего Владимира Соловьёва о том, что Екатеринбург является центром либерализма. Об этом он заявил журналистам на брифинге.

Марина Каширская ИА REGNUM Вадим Самойлов

Он отметил, что про весь Урал так говорить неправильно, и Соловьёв не имел в виду всех уральцев. Но Екатеринбург является центром, и это правда — именно в нём наиболее активна либеральная повестка с пропагандистской деятельностью.

«А в «Ельцин-центре» даже не преобладание этого, а чисто однобокая позиция. Поэтому, в общем-то, он прав. А уж какие выражения он выбирает…» — отметил музыкант, цитирует его Накануне. Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, Соловьёв назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Эти его слова вызвали широкий резонанс и сподвигли руководителей города и области ответить. Добавим, что сами эти руководители уже десятый год не восстанавливают Краснознамённую группу, снесённую в январе 2013 года.