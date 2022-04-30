Иркутск, 30 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Пункты вакцинации от коронавируса будут работать в майские праздники, сообщает 30 апреля телеграм-канал правительства Приангарья. По поручению губернатора Игоря Кобзева организовано бесплатное тестирование на коронавирус в мобильных медицинских пунктах с 6 по 9 мая.

Kraszdrav.ru Вакцинация

Амбулаторную помощь 30 апреля, 2,3,7,10 мая жители Иркутской области смогут получить с 9.00 до 15.00. Кабинеты неотложной помощи в праздники будут работать до 20 часов.

С 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая организованы вакцинация и тестирование на COVID-19 в поликлиниках.

Медицинскую помощь в стационарных условиях, в том числе неотложную и экстренную, в праздничные дни будут оказывать круглосуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась: на 28 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8610 человек, причём четверо из них погибли за последние сутки.

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