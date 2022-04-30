Таллин, , 08:27 — REGNUM Меморандум о взаимопонимании в сфере цифрового сотрудничества подписан властями Кипра и Эстонии, 19 апреля сообщили в канцелярии кипрского президента.

Кибербезопасность geralt

Его заключение состоялось в рамках визита главы островного государства Никоса Анастасиадиса в эстонскую столицу. Со стороны Эстонии документ подписала премьер-министр республики Кая Каллас. Меморандум включает в себя положение об обеспечении кибербезопасности.

После переговоров лидеры стран и члены кипрской делегации, посетили компанию CybExer Technologies, занимающуюся разработками по защите от киберугроз.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 и 21 апреля в Эстонии прошли масштабные учения НАТО по кибербезопасности «Закрытые щиты», в которых участвовали привлечены более 2 тысяч человек из 32 стран.

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