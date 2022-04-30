Москва, , 08:21 — REGNUM Для перенесших COVID-19 детей предусмотрен углубленный профосмотр для выявления последствий болезни. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко

«В рамках профосмотров при необходимости … у нас включается программа углубленной диспансеризации, углубленных профосмотров», — отметил он.

Он добавил, что врач при осмотре пациента по первым признакам назначает дописследования, чтобы выявить последствия болезни.

Также он рассказал, что после перенесенного COVID-19 есть высокий риск развития сахарного диабета I типа и аутоиммунных заболеваний, поэтому следует прививаться.

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