Москва, , 08:16 — REGNUM После перенесенного COVID-19 есть высокий риск развития сахарного диабета и аутоиммунных заболеваний, поэтому следует прививаться против COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко Duma.gov.ru

«Появляются и аутоиммунные заболевания по типу ревматоидных артритов, появляется больший риск формирования диабета I типа», — отметил он.

Ранее он заявил, что высокий риск роста заболеваемости COVID-19 существует в РФ в июне.

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