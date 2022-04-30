Москва, 30 апреля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. После перенесенного COVID-19 есть высокий риск развития сахарного диабета и аутоиммунных заболеваний, поэтому следует прививаться против COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

«Появляются и аутоиммунные заболевания по типу ревматоидных артритов, появляется больший риск формирования диабета I типа», — отметил он.

Ранее он заявил, что высокий риск роста заболеваемости COVID-19 существует в РФ в июне.