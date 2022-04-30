Луганск, , 08:12 — REGNUM Жители луганского села Гречишкино после его перехода под контроль сил ЛНР самостоятельно и за свой счет восстанавливают пришедшие в запустение за время украинской власти памятники времен Великой Отечественной войны.

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«Не сказать, что запрещали праздновать (9 мая — прим.), но многое не давали. Например, пришлось закрасить георгиевские ленточки — вместо них заставили жовто-блокитные нарисовать. Постамент покрасили в черный и красный — мы воспринимаем это как цвета «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — рассказал местный житель Юрий Сватухин РИА Новости.

Депутат Народного Совета ЛНР Светлана Гизай привезла сотню цветов петуний — жители села самостоятельно посадят их и сами покрасят памятник.

«Считаю, это наш долг. У меня воевали оба деда — один погиб в первые дни войны, второй дошел до Берлина. Я чту их память», — добавил Сватухин.

Жители села уже начали приводить в порядок к празднику и второй монумент — на братской могиле красноармейцев на окраине села.