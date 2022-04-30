Заречный, Свердловская область, 30 апреля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Свердловской области Белоярская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением троих погибших при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

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Погибшими оказались мужчина 1976 года рождения, девочка 2016 года рождения и мальчик 2019-го. В больницы попали мужчина, женщина, мальчик и две девочки.

Установлено, что в доме на улице Главной села Мезенского две семьи отдыхали, используя его как дачу. Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью 30 апреля.