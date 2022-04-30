Калининград, 30 апреля 2022, 08:08 — REGNUM В Калининграде прошла церемония открытия почётного консульства Казахстана, в которой приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов и посол республики в России Ермек Кошербаев. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба посольства Казахстана.
Отмечается, что ранее для решения различных вопросов в Калининграде в самый западный российский регион приходилось выезжать сотрудникам генконсульства из Санкт-Петербурга.
На встрече губернатора Калининградской области с казахстанской делегацией также обсуждались вопросы развития сотрудничества во всех сферах. Прежде всего — в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, туризма, транспорта и транзита.
Как сообщало ИА REGNUM, президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону вопросы развития сотрудничества России и Казахстана в торгово-экономической сфере.
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