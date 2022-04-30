Калининград, , 08:08 — REGNUM В Калининграде прошла церемония открытия почётного консульства Казахстана, в которой приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов и посол республики в России Ермек Кошербаев. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба посольства Казахстана.

Посольство Казахстана в России Shuvaev

пресс-служба посольства Казахстана «Посол Республики Казахстан в РФ отметил, что открывающееся в самой западной точке России представительство существенно облегчит работу с гражданами по оказанию необходимых консульских услуг с учётом наличия большого числа проживающих в регионе выходцев из Казахстана».

Отмечается, что ранее для решения различных вопросов в Калининграде в самый западный российский регион приходилось выезжать сотрудникам генконсульства из Санкт-Петербурга.

На встрече губернатора Калининградской области с казахстанской делегацией также обсуждались вопросы развития сотрудничества во всех сферах. Прежде всего — в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, туризма, транспорта и транзита.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону вопросы развития сотрудничества России и Казахстана в торгово-экономической сфере.

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