Москва, , 08:06 — REGNUM Средняя цена легкового автомобиля с пробегом на российском рынке в апреле 2022 года достигла 1 млн 248 тыс. рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Авторынок Vladtime.ru

В начале года этот показатель составлял 1 млн 049 тыс. рублей. Таким образом, за четыре месяца средняя цена выросла на 200 тыс. рублей (или 19%).

Самые высокие темпы роста наблюдались в апреле. С марта автомобили на вторичном рынке в России выросли в цене на 110 тыс. рублей. В сравнении с 2021 годом средняя стоимость подержанного легкового авто выросла на 72%.

В предыдущем году цены на автомобили росли из-за мирового кризиса полупроводниковых компонентов. В 2022 году ситуация усугубилась антироссийскими санкциями, которые создали дополнительные препятствия в цепочке поставок.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в марте 2022 года жители России приобрели 55,1 тыс. новых легковых автомобилей. В сравнении с тем же месяцем 2021 года продажи упали на 63%.

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